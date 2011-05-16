Донецька залізниця інвестує в переобладнання переїздів більш як 13 млн. грн.

Донецька залізниця цього року на підвищення рівня безпеки на переїздах планує витратити 13,4 млн. грн., зокрема на капітальний ремонт переїздів - 2,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької залізниці.

Згідно з повідомленням, під час ремонту на переїздах відбувається заміна шпал і рейок, настилу переїзду, дорожніх знаків тощо. Особлива увага надається працездатності звукових і світлових сигналів, а також роботі шлагбаумів.

Для забезпечення безпеки руху на переїздах залізничниками встановлюються додаткові шлагбауми, вживаються заходи з покращення освітлення, деякі з переїздів оснащуються відеоспостереженням. Порушення, що фіксуються відеоспостереженням, передаються на обробку в ДАІ.

У 2011 році заплановано капітальний ремонт 10 переїздів, переведення в розряд з черговим працівником 6 переїздів і закриття 1 переїзду. Також з метою забезпечення безпеки руху планується будівництво 3 шляхопроводів і закриття існуючих на їх місці переїздів.

Довідка УНІАН. На сьогоднішній день на Донецькій залізниці експлуатується 646 залізничних переїздів, із яких 283 обслуговуються черговими працівниками, з них 56 обладнані шлагбаумами, що перекривають проїжджу частину на всю ширину в обох напрямах. Через 413 переїздів Донецької залізниці здійснюється регулярний автобусний рух і на 194 з них працюють чергові.

Всі переїзди регулярно підлягають комісійному огляду.