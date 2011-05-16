Підприємства транспорту за 4 місяці збільшили вантажоперевезення на 11% - до 263 млн.т

За січень-квітень 2011 р. підприємствами транспорту в Україні перевезено 263,1 млн. тонн вантажів, що на 11,1% більше, ніж за січень-квітень 2010 р. Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, вантажообіг зріс на 8,7% і становив 138,2 млрд. т.

Зокрема, вантажообіг залізничного транспорту збільшився на 13,8%. Збільшення вантажообігу відбулося також на морському транспорті (на 9,8%), трубопровідному (на 3,4%), автомобільному (на 2,4%). Вантажообіг річкового транспорту зменшився на 20,2%, авіаційного - на 2,4%.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем-квітнем 2010 р. зросло на 10,4% - до 146,1 млн. тонн. Вітчизняний морський і річковий торговий флот виконав перевезення вантажів в обсягу 2,3 млн. т, що на 3,9% менше, ніж за січень-квітень 2010 р. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з січнем-квітнем 2010 р. зменшилося на 5,5%, морського транспорту - на 2,4%. Закордонні перевезення вантажів річковим транспортом скоротилися на 12,9%, морським - зросли на 4,6%. Обсяг переробки вантажів у торгових і рибних портах і на промислових причалах (морських і річкових) зріс на 1,4% і становив 51,2 млн. т. Зокрема, переробка вантажів внутрішнього сполучення збільшилася на 26,5%, транзитних - на 12,5%, імпортних - на 0,9%. Переробка експортних вантажів скоротилася на 5,6%. Кількість оброблених суден - закордонних та інфрахт - зменшилася на 2,5% і становила 5,4 тис. од.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень-квітень 2011 р. перевезено 52,3 млн. т вантажів, що на 24,1% більше, ніж за січень-квітень 2010 р., і виконано вантажообіг в обсягу 11,7 млрд. т, що зріс на 2,4%.

Магістральними трубопроводами в січні-квітні 2011 р. транспортовано 62,4 млн. т вантажів, що на 4% більше, ніж у січні-квітні 2010 р.

За 4 місяців 2011 р. авіаційним транспортом перевезено 27,9 тис. т вантажів, що на 5,8% більше, ніж за січень-квітень 2010 р. Вантажообіг авіаційного транспорту становив 116,3 млн. ткм, що на 2,4% менше, ніж за січень-квітень 2010 р.

Довідка УНІАН. За I квартал 2011 р. підприємства транспорту в Україні перевезли 194,7 млн. т вантажів, що на 12,5% більше, ніж за січень-березень 2010 р.

За 2010 р. підприємствами транспорту України перевезено 755,3 млн. тонн вантажів, що на 8,5% більше, ніж за 2009 р.

У 2009 році підприємства транспорту України перевезли 695,7 млн. тонн вантажів, що становить 78,1% від обсягу перевезень вантажів за 2008 рік. Вантажообіг у 2009 році становив 380 млрд. т/км – 77,5% від обсягу 2008 року. За 2008 рік підприємства транспорту України перевезли 891,8 млн. тонн вантажів, що на 1,3% менше, ніж у 2007 році.