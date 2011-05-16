Залізниці України за 4 місяці збільшили вантажоперевезення на 10% - до 146 млн.т

Перевезення вантажів залізницями України порівняно з січнем-квітнем 2010 р. зросло на 10,4% - до 146,1 млн. тонн, у т.ч. відправлення вантажів - на 10,7%. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, вантажооборот залізничного транспорту збільшився на 13,8% - до 76,5 млрд. т/км. Зокрема, на Південно-Західній залізниці вантажооборот зріс на 20,9%, Львівській - на 20,5%, Південній - на 16,4%, Одеській - на 14,0%, Придніпровській - на 10,9%, Донецькій - на 8, 0%.

За даними Держкомстату, відправлення вантажів зросло на Львівській залізниці на 29,7%, Південно-Західній - на 29,3%, Одеській - на 20,4%, Донецькій - на 8,7%, Придніпровській - на 6,4%, Південній - на 3,4%. Відправка хімічних і мінеральних добрив збільшилася на 44,6%, будівельних матеріалів - на 39,4%, цементу - на 18,7%, брухту чорних металів - на 12,9%, лісових вантажів - на 12,3%, кам`яного вугілля - на 8,4%, залізної та марганцевої руди - на 6,5%, чорних металів - на 5,5%, коксу - на 3,5%, нафти й нафтопродуктів - на 1,3%. Водночас, відправлення зерна й продуктів помелу знизилося на 24,3%.

Згідно з даними Держкомстату, залізничним транспортом за січень-квітень 2011 р. відправлено 135,1 млн. пасажирів (із урахуванням перевезень міською електричкою), що на рівні січня-квітня 2010 р. На Одеській залізниці відправлення пасажирів зросли на 1,9%, Львівській - на 1,6%, Південно-Західній - на 0,6% і Південній - на 0,3%. Відправлення пасажирів зменшилося на Донецькій залізниці на 1,7% і Придніпровській - на 1,3%.