"АероСвіт" 20 травня відкриє авіасполучення між Києвом та Актау (Казахстан)

Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії" 20 травня відкриває авіасполучення між Києвом і Актау (Казахстан).

Як повідомила УНІАН прес-служба авіакомпанії, український перевізник розпочне виконання до Актау двох рейсів на тиждень – у понеділок і п`ятницю, у зворотному напрямку – у вівторок і суботу.

Час у польоті між містами становитиме близько трьох годин. На лінії планується використовувати регіональні літаки нового покоління Ан-148.

Нагадаємо, "АероСвіт" є найбільшим авіаперевізником між Україною і Казахстаном. Компанія обслуговує повітряну лінію Київ-Алмати з квітня 2008 р., а в квітні 2009 р. – відкрила сполучення між Києвом і Астаною. В літній період цього року – виконує в Алмати і Астану щоденні рейси. У червні 2011 р. "АероСвіт" відкриє черговий маршрут до Казахстану - Київ-Костанай-Київ.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські Авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні є найбільшим українським авіаперевізником. У 2011 році "АероСвіт" розширить мережу до 80 міжнародних маршрутів до 33 країн.