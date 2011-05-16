Виробництво легкових авто в січні-квітні збільшилося на 90% – до 29 тис. штук

Виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-квітні ц.р., за оперативними даними, збільшилося на 89,7%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 28 тис. 964 штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «Укравтопром».

За даними асоціації, виробництво автобусів в Україні в січні-квітні ц.р. збільшилося на 16,3%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 813 штук.

Також у повідомленні сказано, що виробництво вантажних автомобілів в Україні в січні-квітні ц.р. скоротилося на 37,3%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 943 штук.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Укравтопрому», в 2010 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 14,2%, порівняно з 2009 роком, до 74 тис. 992 штук. Виробництво автобусів збільшилося на 76,5% – до 2693 штук, а виробництво вантажних автомобілів збільшилося в 2,2 раза – до 5129 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація «УкрАВТО» (ЗАТ «ЗАЗ»), Корпорація «Богдан», ЗАТ «Єврокар», Корпорація «АІС» (ТОВ «КрАСЗ»), Корпорація «Еталон» (ЗАТ «Чернігівський автозавод» і ЗАТ «Бориспільський автозавод») та ін.