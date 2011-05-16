Уряд прийняв зміни щодо замовника будівництва залізничної гілки між «Борисполем» і Києвом

Кабінет міністрів України передав функції замовника реалізації проекту організації залізничного пасажирського сполучення м. Київ – міжнародний аеропорт "Бориспіль" від аеропорту Дирекції з будівництва та управління національним проектом "Повітряний експрес" та іншими інфраструктурними об`єктами Київського регіону.

Відповідну постанову від 27 квітня 2011 р. № 499 розміщено на сайті уряду.

Цією постановою доручається внести відповідні зміни до постанови Кабміну від 28 березня 2011 р. № 335 "Деякі питання підготовки до реалізації проекту організації пасажирського залізничного сполучення м. Київ - міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Крім того, Київській міській та Київській обласній державним адміністраціям, Державному агентству з інвестицій та управління національними проектами, Міністерству інфраструктури, Державному агентству із земельних ресурсів і державному підприємству "Дирекція з будівництва та управління національним проектом "Повітряний експрес" та іншими інфраструктурними об`єктами Київського регіону" доручається вирішити у встановленому порядку питання про виділення земельних ділянок, необхідних для реалізації проекту.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня 2011 р. у Пекіні (Китай) підписана угода між Експортно-імпортним банком Китаю і українською стороною щодо будівництва швидкісної залізничної гілки між Києвом і міжнародним аеропортом "Бориспіль" (Повітряний експрес) та спорудження об`єктів інфраструктури Київської області (в рамках підготовки до будівництва Великої кільцевої дороги навколо Києва) на суму 2 млрд. дол.

В рамках реалізації національного проекту 5 квітня ц.р. було зареєстроване державне підприємство "Дирекція з будівництва і управління національним проектом " Повітряний експрес" та іншими інфраструктурними об`єктами Київського регіону".

Будівництво залізничної колії між Києвом і аеропортом «Бориспіль» планується розпочати в травні ц.р. Будівництво розраховане на строк до двох років. Генпідрядник будівництва - China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC) (Китайська національна корпорація машинної індустрії і генеральних підрядів). Відповідно до техніко-економічних обгрунтувань, окупність «Повітряного експреса» становитиме 15 років.

Довідка УНІАН. У березні ц.р. КМУ надав на 2011 рік ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» державну гарантію для реалізації проекту організації залізничного сполучення з Києвом у розмірі 372 млн. 313,538 тис. доларів США. Орієнтовні показники ТЕО, затвердженого КМУ 28 березня 2011 р., які підлягають уточненню при затвердженні проекту будівництва: довжина маршруту - 37,4 км., час руху електропоїзда на маршруті - 41 хвилина, кількість зупинкових пунктів - 2, шляхопроводів - 3, довжина залізничної естакади - 3,5 км. Передбачено відведення 20,5 га землі в постійне користування і 9 га - в тимчасове. Також передбачено будівництво термінального комплексу станції Київ-Пасажирський загальною площею 10,6 тис. кв. м. Загальна кошторисна вартість, визначена шляхом зведення витрат у поточних цінах станом на 1 жовтня 2010 р., - 3 млрд. 270,727 млн. грн., зокрема будівельно-монтажні роботи - 2 млрд. 403,393 млн. грн., обладнання - 60 млн. 993 тис. грн. Вартість уточнюватиметься.