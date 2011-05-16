Влада Донецької області пропонує місцевим жителям зібрати кошти на ремонт доріг

У малих містах Донецької області немає коштів на ремонт доріг, тому місцеві влади могли б звернутися по фінансову допомогу до місцевих жителів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції сказав голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК.

За його словами, згідно із законом, держава не може сьогодні виділяти кошти на ремонт доріг місцевого значення.

«Для того щоб мати дороги рівня нинішнього Донецька, нам необхідно як мінімум у три-п`ять разів підвищити збори або ціну палива від пістолета. Нам потрібні джерела, а джерела - це наші з вами податки, що нами сплачені. У Вуглегорську соромно і осоружно їздити, але це дорога місцевого значення. Звідки там джерела, щоб утримувати цю дорогу? А державні джерела не можна туди брати», - сказав губернатор.

Тому А.БЛИЗНЮК запропонував місцевим владам попросити фінансову допомогу у жителів області на ремонт доріг. «Місцева громада будь-якого міста і району, депутати, ініціативна група звертаються до людей і кажуть: люди добрі, закон нам дозволяє об`єднати зусилля, хто скільки може, зібрати гроші для того, щоб цю дорогу привести в такий-то стан», - сказав він.