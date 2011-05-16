«Укрзалізниця» розглядає можливість впровадження клімат-систем українського виробництва

«Укрзалізниця» розглядає можливість впровадження на Південній залізниці нових повітряних клімат-систем, а також - здвоєного підшипника CRU-дуплекс, які розроблені Індустріальної групою УПЕК для залізничної галузі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УПЕК.

Згідно з повідомленням, у квітні ц.р. компанію відвідала експертна група на чолі з заступником генерального директора «Укрзалізниці» Леонідом ЛОБОЙКО для вивчення нових пропозицій. За його словами, фахівці «Укрзалізниці» поглиблено знайомляться з технічною документацією УПЕК, йде активний обмін інформацією. «На наш погляд, ця тема повинна знайти розвиток у розробках нових моделей рухомого складу, а безпосередньо з УПЕК ми обговорюємо можливості модернізації діючих вагонів. Сподіваюся, найближчим часом ми зможемо заявити про конкретні плани на цей рахунок. Базовим полігоном впровадження нових технологій визначена Південна залізниця. Але потрібно знати, скільки це буде коштувати. Офіційних підрахунків ще немає, тому ми не називаємо терміни», - повідомив заступник генерального директора «Укрзалізниці».

За даними УПЕК, розроблена компанією безфреонова реверсна hi tech клімат-система нового покоління ВКС 30/60, заснована на тепловому насосі, дозволить у рази скоротити вартість витрат на обігрів та охолодження у пасажирських вагонах.

Підшипникові вузли CRU-дуплекс виробництва Харківського підшипникового заводу на сьогоднішній день успішно проходять підконтрольну експлуатацію на 1000 вагонах вантажного рухомого складу Російських залізниць.

Довідка УНІАН. Індустріальна група УПЕК - виробник комплектуючих, вузлів і устаткування для залізничної, автомобільної, сільськогосподарської, машинобудівної і металургійної галузей. До складу УПЕК входять ВАТ "Харківський підшипниковий завод" (ХАРП), ВАТ "Оскольський підшипниковий завод ХАРП" (ОПЗ ХАРП), ЗАТ "Лозівський ковальсько-механічний завод" (ЛКМЗ), ТОВ «Українська ливарна компанія» (УЛК); ВАТ "Харківський електротехнічний завод "Укрелектромаш" (ХЕЛЗ), ВАТ «Харківський верстатобудівний завод «Харверст» та ін.