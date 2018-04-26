Київ-2025: громадський транспорт «реанімують» приватники

Київ-2025: громадський транспорт «реанімують» приватники

17:45, 16 травня 2011
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На сьогодні всі види громадського транспорту в столиці України збиткові. Необхідний обсяг інвестицій в модернізацію транспортної інфраструктури оцінюється в 1,7 млрд. євро. Такі цифри закладають у проект Стратегії розвитку Києва до 2025 року...

На сьогодні всі види громадського транспорту в столиці України збиткові. Необхідний обсяг інвестицій в модернізацію транспортної інфраструктури до 2025 року оцінюється в 1,7 млрд. євро. Такі цифри закладають у проект Стратегії розвитку Києва до 2025 року, що розробляється консорціумом, до складу якого входять Фонд «Ефективне управління» та міжнародна консалтингова компанія The Boston Consulting Group (BCG), з ініціативи столичної влади.

Київ за співвідношенням кількості автомобілів і доріг, заторів скоро наздожене Москву. З громадським транспортом ситуація не краща. Всі його види перевантажені (автобуси - на 75%, тролейбуси - на 100%, трамваї - на 75%, метро - на 17%). При цьому і сама інфраструктура, і рухомий склад давно потребує заміни. За даними розробників проекту стратегії, найбільш зношені столичні дороги (на 85%), трамваї (82%), вагони метро, які відслужили більше 15 років (80%), автобуси (51%), зупинки громадського транспорту (47%), ескалатори метро (40%).

За словами керівника проекту компанії BCG Сергія Перапечки, у Києві вартість проїзду у всіх видах громадського транспорту не покриває витрати. Наприклад, поточний тариф у метрополітені на 67% покриває собівартість послуг, в трамваї - на 53%, в тролейбусі - на 64%, в автобусі - на 49%.

За оцінками розробників документа, для модернізації транспорту і транспортної інфраструктури Києва до 2025 року необхідно близько 1,7 млрд. євро інвестицій. Найбільше вкладень вимагають дороги та метро. Модернізація та розвиток трамвая оцінюється в 72 млн. євро, тролейбуса - 28 млн. євро, автобуса - 20 млн. євро, капітальний ремонт доріг обійдеться в 0,5 млрд. євро, заміна зупинок - в 2 млн. євро.

Управління по-європейськи

Система управління транспортом Києва, як зазначає С.Перапечка, знаходиться на другій стадії розвитку, коли існує муніципальний оператор («Київпарктранс» і Київський метрополітен). Третя стадія передбачає поділ відповідальності між муніципалітетом (який займається питаннями планування та стратегії, визначенням стандарту якості послуг), управляючою компанією (відповідає за визначення параметрів надання транспортних послуг і фінансування послуг) і муніципальним або приватним оператором.

«Відділення операційного управління від міста і введення нової керуючої компанії, щоб розвивати конкуренцію, - це те, до чого рано чи пізно приходять усі міста», - підкреслює керівник проекту.

На його думку, для ефективного управління системою громадського транспорту та залучення інвестицій в галузь необхідно в ланцюжку муніципалітет-оператор створити керуючу компанію (комунальне підприємство), яка буде відповідати за визначення параметрів надання транспортних послуг та їх фінансування. Тоді відкриються можливості для появи в сфері громадського транспорту приватних операторів, виникне конкуренція, що позначиться і на вартість проїзду в транспорті.

Передбачається, що управляюча компанія буде володіти і підтримувати інфраструктуру, планувати розклад руху, випускати і продавати квитки, будувати нові об`єкти інфраструктури, ремонтувати рухомий склад. Місто візьме на себе функції субсидування, регулювання тарифів, стратегічного планування і контролю, а також капітального будівництва. Комунальні та приватні оператори будуть експлуатувати інфраструктуру, рухомий склад вони можуть придбати в лізинг, контролювати якість і витрати.

С.Перапечка уточнив, що перехід до моделі муніципального оператора зі створенням управляючої компанії займає 1,5-2 роки, створення французької моделі (керуюча компанія, муніципальний та приватний оператори) - 2-5 років, лондонської моделі (керуюча компанія, кілька приватних операторів ) - понад 5 років.

Проект стратегії передбачає, що до 2015 року завантаження вагонів метро і наземного транспорту знизиться до 100%, а до 2025 року - до 95%, площа доріг, що потребує ремонту до 2025 року складе не більше 10%.

Платна альтернатива

Запропоновані в проекті стратегії заходи з оптимізації дорожнього руху в столиці запозичені у москвичів. Наприклад, для прибирання доріг взимку пропонується використовувати техніку будівельних підприємств, яка простоює у цей час. Серед інших ініціатив - обладнання кишень для зупинок громадського транспорту, створення вулиць з одностороннім рухом, проведення публічного аудиту наявності місць для паркування, нічні поставки товарів в торгові точки. Деякі із заходів Київ вже використовує - обмеження в`їзду вантажних автомобілів у години пік, виділення смуги для громадського транспорту (при наявності не менше 3 смуг), а також створення місць для стоянок за рахунок тротуару (залишивши 3 метри для пішоходів).

Чи будуть в Києві платні дороги або мости? Стратегія не виключає такої можливості. С.Перапечка вважає, що дороги в концесію можна передавати тільки тоді, коли є альтернативні безкоштовні. При цьому зробити платними мости, з якими столиця зазнає труднощів, навряд чи можливо, оскільки мости - об`єкти соціальної значущості, їх часто будують за кошти місцевого чи державного бюджетів.

За словами експерта, в Європі прийнято передавати в концесію паркінги і тунелі.

Альтернативний варіант пропонує і екс-головний архітектор Києва Василь Присяжнюк. На його думку, у стратегії слід регламентувати в`їзд транспорту до центральної частини міста і, як варіант, зробити платним в`їзд у центр для автомобілів.

Скоригований проект Стратегії розвитку Києва до 2025 року розробники представлять на наступному засіданні громадської ради...

Тетяна Акімова (УНІАН)

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