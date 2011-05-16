ПЗЗ попросила закрити рух транспорту по Дарницькому мосту

Південно-Західна залізниця 20-23 травня попросила закрити рух автотранспорту (проїзд із лівого берега річки Дніпро на правий у бік моста Патона) по залізнично-автомобільному мостовому переходу через Дніпро в Києві (Дарницький міст) у зв`язку з плановими роботами.

Про це в коментарі УНІАН повідомила заступник начальника адміністративної служби з інформації та зв`язків із громадськістю - прес-секретар начальника ПЗЗ Ганна МАЛІЄНКО.

Як зазначається в коментарі, «ПЗЗ почала планові роботи з регулювання металевих прогонових споруд проїзду з лівого берега на правий берег, під динамічним навантаженням, які необхідно провести для повного завершення будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу над річкою Дніпро в місті Києві». Як зазначають у ПЗЗ, для зручності жителів і гостей міста Києва роботи проводитимуться у вихідні дні.

Нагадаємо, КМДА поширила повідомлення про те, що з 12 години 20 травня до 6 години 23 травня 2011 буде заборонено рух автотранспорту по Дарницькому мосту (проїзд із лівого берега річки Дніпро на правий у бік моста імені Є.О. Патона), у зв`язку з відповідним зверненням замовника будівництва згаданого мостового переходу (ПЗЗ).

Нагадаємо, в квітні ц.р. через теплу погоду на Дарницькому залізнично-автомобільному мосту почав роздуватися асфальт. Дирекція з будівництва моста повідомила, що в травні ц.р. проводитиме роботи на мосту спільно з генеральними підрядниками «Планета-міст», «Гідроінжбуд» із заміни тимчасових деформаційних швів на постійні, конструкція яких виключить будь-яку деформацію покриття. Як зазначали в дирекції будівництва, у зв`язку з тривалим виготовленням (більше 6 місяців) постійних деформаційних швів у Німеччині, на мосту були встановлені тимчасові.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 р. було відкрито автомобільний рух по Дарницькому мосту через Дніпро із лівого на правий берег. 31 березня 2011 р. - відкрито автомобільний рух із правого на лівий берег.

У травні 2011 року планується відкрити автомобільний проїзд із правого берега на лівий із заїздом зі сторони моста Патона, а в жовтні 2011 року – проїзд із лівого на правий берег із виїздом у напрямку Конча-Заспи.