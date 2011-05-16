Росія відміняє нічний контроль поїзда №1/2 «Москва-Київ»

Москва. З 29 травня 2011 року змінюється порядок проходження прикордонного і митного контролю пасажирів, які слідують поїздами №1 сполученням Москва-Київ і №2 Київ-Москва. Тепер усі процедури проводитимуться на вокзалі, а не на кордоні.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у РФ у компанії «Російські залізниці», прикордонний і митний контроль пасажирів потягу №1 сполученням Москва-Київ розпочинатиметься за годину до відправлення потягу безпосередньо у вагонах і на платформі Київського вокзалу. Посадка в потяг і вищезгаданий контроль закінчуються за 5 хвилин до відправлення составу.

«Враховуючи час, необхідний на проведення прикордонного і митного контролю, ВАТ «Російські залізниці» (РЗ) просить пасажирів наперед готувати документи на право перетину державного кордону Російської Федерації і планувати час прибуття на Київський вокзал з урахуванням змін, що вводяться, завчасно до відправлення потягу», - йдеться в повідомленні РЗ.

Прикордонний і митний контроль пасажирів потягу №2 Київ-Москва здійснюватиметься в дорозі проходження потягу від станції Лісове Містечко (о 6 год. 19 хв.) до ст. Москва.

Крім того, у зв`язку з нововведенням, з 29 травня 2011 року відкоректований розклад потягу №1/2 Москва-Київ. Тепер у новому графіку не буде проміжних зупинок у дорозі для зміни локомотиву і нічне проведення прикордонного і митного контролю на державному кордоні.

Нагадаємо, що 24 грудня 2010 року «Укрзаліниця», українські митники і прикордонники розпочали експеримент за спрощеною процедурою прикордонних формальностей, митного контролю в потягу №1/2 «Київ-Москва». Експеримент полягає в тому, що всі прикордонні формальності проводяться на станції Київ-пасажирський, а не на прикордонному пункті контролю.