«Укрзалізниця» буде автоматизувати всі свої господарства та управління - Козак

Автоматизація на залізницях повинна бути не локальною, вона повинна охопити всі господарства та управління залізниць України як єдиний технологічний комплекс.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», завдання з комплексної автоматизації виробничих та управлінських процесів «Укрзалізниці» поставив гендиректор відомства Володимир КОЗАК за підсумками ряду технічних нарад.

За його словами, автоматизація повинна впроваджуватися як у виробничих процесах, так і в управлінських.

Зокрема, на технічних нарадах вирішено створити єдину систему обліку і управління майновими комплексом залізничного транспорту України та забезпечити її взаємодію з системою автоматизованого ведення бухгалтерського обліку на структурних підрозділах залізниць "Фобос".

Згідно з повідомленням, В.КОЗАК зобов`язав у найкоротші терміни доопрацювати автоматизовану систему управління матеріально-технічним забезпеченням «Укрзалізниці», передбачити можливість контролю якості продукції. «Система повинна сигналізувати про недотримання термінів експлуатації куплених запчастин і деталей», - зазначив він.

Також на технічних нарадах вирішено перейти від дослідницької до постійної експлуатації автоматизованої системи управління експлуатації і ремонту пасажирських вагонів. Вона дозволяє оперативно відстежувати знаходження, використання, технічний стан кожного вагона, а також технологічні процеси ремонту та ін.

Крім того, в «Укрзалізниця» думає про використання автоматизованих систем для забезпечення пасажирських перевезень. Зокрема, сьогодні проводиться робота з повного переходу на оформлення електронних проїзних документів у внутрішньому сполученні.

Згідно з повідомленням, також вирішувалися і питання вдосконалення диспетчерського управління перевізним процесом. Як зазначив генеральний директор «Укрзалізниці», на сьогодні необхідно поетапно перейти до автоматичного введення інформації про переміщення рухомих об`єктів (поїздів, локомотивів тощо).

У перспективі планується перейти на автоматизовану обробку маршруту машиніста, що дозволить контролювати витрату палива.

Крім того, до впровадження автоматизованих процесів готується Головне комерційне управління: з 1 липня впроваджується електронний документообіг під час перевезення вантажів у внутрішньому сполученні

Як зазначають у відомстві, наступну технічну нараду УЗ з цих питань планують провести в червні цього року.