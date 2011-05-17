Кількість абонентів мобільного зв'язку в усьому світі досягла 5,3 млрд. осіб

Абонентами мобільного зв`язку сьогодні є понад 5,3 млрд. осіб в усьому світі. Про це йдеться к Посланні Генерального секретаря Міжнародного союзу електрозв`язку (МСЕ) Хамадуна ТУРЕ до Всесвітнього дня телекомунікацій та інформаційного суспільства, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

У посланні наголошується, що незважаючи на таке стрімке розповсюдження мобільного зв`язку, сьогодні основні зусилля зосереджені на розвитку контенту за допомогою вдосконаленого широкосмугового доступу.

Х.ТУРЕ відзначив, що метою цього розвитку є створення інформаційно комунікаційних магістралей – мереж, які надають і сільським громадам, і міським центрам, «засобів досягнення їх цілей і сподівань».

Сьогодні ІКТ (інформаційно-комунікаційні технології) є джерелом розвитку глобальної економіки і пропонують реальні рішення щодо забезпечення стійкого економічного зростання і процвітання. Тому МСЕ акцентує увагу на сільських громадах у всьому світі, намагаючись донести переваги ІКТ до найвіддаленіших районів.

Половина населення світу – близько 3,5 млрд. осіб – проживає у сільській місцевості і віддалених населених пунктах, це найбідніші, найменш освічені і найбільш знедолені „родичі” міських жителів. З них 1,4 млрд. осіб належать до найбіднішого населення світу, яке має мінімальний доступ до переваг ІКТ.

«Ми не можемо допустити, щоб ця ситуація зберігалася і надалі. Настав час глобальних дій, направлених на забезпечення комунікації і доступу сільських громад до можливостей, які надають ІКТ», - відзначив Х.ТУРЕ.