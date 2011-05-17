«Укрзалізниця» направить більше коштів на закупівлю нових локомотивів

«Укрзалізниця» направлятиме більше коштів на придбання нових локомотивів і менше - на ремонт старих, які поступово виводитимуться з експлуатації. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі відомства з посиланням на гендиректора «Укрзалізниці» Володимира КОЗАКА.

Згідно з повідомленням, кількість локомотивів інвентарного парку «Укрзалізниці», які вичерпали встановлений заводами-виробниками нормативний термін експлуатації і навіть продовжений термін служби, підходить до критичної межі. Зношування електровозів досягло 90%, їх середній вік - 36 років. Найбільший ступінь зношування магістральних і маневрових тепловозів - 99% і 96% відповідно. Середній вік магістральних тепловозів 24 роки, а маневрових - 29 років. Уже вичерпали свій ресурс локомотиви серій ВЛ8, ВЛ60, ВЛ80 і ЧС2. Зокрема, у найгіршому стані у цих електровозах - рами візків.

Як наголошується у повідомленні, щоб заповнити дефіцит локомотивів, зокрема, замінити старі електровози ВЛ8, на технічній раді «Укрзалізниці» ухвалено рішення визначити основними серіями вантажних електровозів постійного струму для Донецької залізної - 2ЭЛ4, а для Придніпровської - ВЛ-11М6. А також провести капітальний ремонт з модернізацією 20 електровозів ВЛ-11 і передати їх з Львівської на Придніпровську залізницю. Для електровозів серії ЧС-2 вирішено проводити модернізацію, під час якої замінювати рами візків і кузови, а також заплановано поступово закуповувати нові машини.

За даними відомства, за останні два роки, виходячи з фінансових можливостей залізниць України, бути придбано лише 45 електровозів і 4 тепловози за потреби на цей період - 146 електровозів і 26 тепловозів.

При цьому у 2011 році через старіння вимагає вилучення з інвентарного парку 181 магістральний вантажний електровоз постійного струму ВЛ8, зокрема 72 одиниці, яким було продовжений термін служби. Всі вони - 1957-1968 років спорудження. За даними «Укрзалізниці», у 2012 році вимагає списання 101 електровоз цієї серії, в 2013-у - 81, в 2014-му - 86, в 2015-му -53, у 2016-му - 48, у 2017-му - 37, у 2018-му - 34, у 2019-му - 1. За період 2011-2023 рр. весь парк цих електровозів досягне максимального продовженого терміну служби і буде списано.

Також у поточному році вимагають вилучення з інвентарного парку 65 одиниць магістральних пасажирських електровозів постійного струму ЧС-2, з яких все з продовженим терміном служби. У 2012-му році необхідно буде списати 38 електровозів цієї серії. До 2020 року всі локомотиви серії ЧС-2 вичерпають продовжений термін служби і будуть виведені з експлуатації.