Частка спаму в поштовому трафіку зросла на 1,4% - до 78,6%

Частка небажаної кореспонденції (спаму) в поштовому трафіку в першому кварталі 2011 року, порівняно з кінцем 2010 року, в поштовому трафіку збільшилася на 1,4% і становила 78,6%.

Але все таки це на 6,5% нижче, ніж рік тому, повідомили УНІАН у прес-службі компанії "Лабораторія Касперського".

За висновком експертів, зловмисники стрімко відновлюють свої позиції, втрачені після закриття ряду великих ботнетів наприкінці 2010 року. При збереженні цієї тенденції вже наступного кварталу кількість спаму може досягти 80%.

Одним із найбільш ефективних методів боротьби зі злочинцями, що займаються розсилкою небажаної пошти, є скоординовані дії правоохоронних органів та ініціативних груп. Так, закриття в другій половині 2010 року командних центрів ботнетів Pushdo/Cutwail і Bredolab привело до майже дворазового скорочення кількості непрошених листів. Проте зловмисники, очевидно, зробили певні висновки зі своїх поразок і стали наперед готувати "шляхи для відступу": після закриття 16 березня командного центру ботнету Rustock, одного з лідерів у розсилці спаму, частка спаму лише на декілька днів знизилася на 2-3%.

Новими плацдармами для спамерів усе частіше стають країни зі слабо розвиненим законодавством у галузі боротьби з кіберзлочинами. Саме туди зловмисники прагнуть переносити ботнети. Таким чином, зниження питомої ваги в спам-розсилках країн Східної та Західної Європи (-5,64% і -2,36% відповідно) частково компенсується збільшенням частки африканського континенту, яка досягла 3,50%, обігнавши США і Канаду. Раніше частка держав Африки в глобальному спам-трафіку не перевищувала 1%.

Активність зловмисників позначилася й на збільшенні кількості листів, що містять шкідливі вкладення. Частка таких спам-повідомлень у середньому становила 3,5%. За цей же період збільшилася кількість спрацьовувань поштового антивірусу на території США, що може бути пов`язане зі спробами господарів ботнетів відновити свої зомбі-мережі в цій країні.

Більш того, щоб обійти поштові фільтри й обдурити користувачів, спамери часто вдавалися до різних прийомів, серед яких варто відзначити підробки під звичайні листи або особисте листування.