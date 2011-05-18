Православній парашутно-десантній школі на Вінниччині депутати подарували літак Ан-2

Православна парашутно-десантна школа ім. цесаревича Олексія, що в райцентрі Погребище Вінницької області, отримала в подарунок від депутатів літак Ан-2.

Про це повідомляє "Газета по-українськи" (№ 69 від 18 травня 2011 року).

Літак подарували депутат Донецької облради Олег НАБІЄВ та народний депутат України Олександр КАСЯНЮК (фракція Партії регіонів). Куратор парашутно-десантної школи священик Віктор ХОМЕНКО - колишній десантник, але про своє військове минуле розказувати відмовляється.

О.НАБІЄВ повідомив, що познайомився зі священиком в Єрусалимі, і той попросив про допомогу для школи.

Літак випустили у 1985 році. За годину роботи він спалює 200 л пального. Замість авіаційного бензину його після капремонту можна заправляти 95-м. О.НАБІЄВ придбав його за 25 тис. доларів у хмельницької авіакомпанії.

У школі займаються 50 учнів. Стрибати можна з 14 років, з письмового дозволу батьків.

"Разом із вихованцями щотижня приїжджаємо у Сутиски. Без причастя та сповіді до стрибків із парашутом не допускаю жодного. Я спочатку вагався стосовно дівчат. А потім подумав: якщо вони хочуть теж стрибати, то чому ні? В Ізраїлі он дівчата служать в армії. Стрибки дуже міняють людину. Після польоту на світ дивишся іншими очима", - зазначив священик.