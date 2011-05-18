Янукович-молодший - бронзовий призер І етапу Чемпіонату України з перегонів на позашляховиках

Син Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ став бронзовим призером першого етапу Чемпіонату України з автоорієнтуванню на повнопривідних автомобілях "Azimyt Trophi".

Про це повідомляє газета "Сегодня" (№ 106 від 18 травня).

За інформацією видання, В.ЯНУКОВИЧ-молодший для участі у цих змаганнях підготував автомобіль власної розробки.

"Це абсолютно нова концепція. Щодо перегонів-трофі - це дуже азартний, шалений вид спорту. Суцільна пригода", - цитує газета слова В.ЯНУКОВИЧА-молодшого.

На трасі, яка проходила по драговині, ярам і лісовим чагарникам, змагалися 60 екіпажів з різних міст України. Учасники змагань мали подолати 60 км бездоріжжя. Учасники перегонів мали знайти спеціальні мітки, розставлені на маршруті.

Переможцями першого етапу стали одесити. Зокрема, у категорії TR3 перемогли Роман ГОРБАЧЕНКО і Дмитро САМБОРСЬКИЙ, а в категорії Open 33 раніше за всіх фінішували Микола АННІКОВ і Юрій ЛЮШЕНКО.

Другий етап чемпіонату відбудеться в Києві на початку липня, а третій пройде у вересні в Карпатах.