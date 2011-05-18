У Тернополі на ремонт доріг у міському бюджеті заклали 12 млн. грн. – 5% від потреби

У Тернополі для ремонту доріг в міському бюджеті заклали 12 млн. грн. Як повідомив кореспонденту УНІАН міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ, на капітальний ремонт закладено 7 млн. грн. при потребі у 200 млн. грн., на поточний – 5 млн. грн. при потребі 50 млн. грн. «Ще 20 млн. грн. ми очікували від дорожнього збору. Завдяки йому у 2010 році ми отримали 14 млн. грн. Однак після того, як постановою Кабміну змінено принципи розрахунку, ми з області отримаємо максимум 10 млн. грн.», – констатує С.НАДАЛ.

За його даними, згідно з новими принципами розподілу дорожнього збору, кошти передають в область, після чого їх розподіляють між районами відповідно до довжини доріг.

«Тернопіль за таких умов не може претендувати на надто велику суму. Тому ми плануємо залучити для ремонту доріг кредитні кошти або ж випускатимемо облігації. Адже вартість ремонту доріг щороку зростає на 20%, тому якщо знайдемо меншу відсоткову ставку у банку, то це буде для міста вигідно», – сказав С.НАДАЛ.