Урядовий портал представлено у Facebook

Урядовий портал представлено в соціальній мережі Facebook.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України.

Як відзначили в прес-службі, наповненням сторінки займатимуться співробітники Департаменту масових комунікацій і зв`язків зі ЗМІ Секретаріату Кабміну.

Відповідаючи на питання журналістів, віце-прем`єр-міністр, міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ повідомив, що він свою особисту сторінку на Facebook веде самостійно. “Веду сам на 99,9%”, - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він відзначив, що в основному буває на Facebook після 21.00, проте комп`ютер включений у нього цілий день.