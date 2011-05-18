Донецька залізниця призначила п'ять додаткових поїздів у кримському напрямі

З метою задоволення потреб пасажирів під час «гарячого» літнього сезону Донецька залізниця призначила п`ять додаткових поїздів на Кримський півострів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької залізниці.

Згідно з повідомленням, поїзд № 277/278 Донецьк-Сімферополь почне щодобово курсувати з 11 липня по 31 серпня. Відправлення з Донецька о 12.57, прибуття до Сімферополя о 22.40, відправлення із Сімферополя о 1.30, прибуття до Донецька об 11.50.

Поїзд № 419/420 Луганськ-Дебальцеве-Феодосія (Айвазовськая) почне курсування по парних числах з 10 червня по 18 вересня. Відправлення з Луганська о 15.30, прибуття до Феодосії о 8.08, відправлення з Айвазовськой о 15.10, прибуття до Луганська о 8.08.

Поїзд № 427/428 Ясинувата-Феодосія (Айвазовськая) почне курсування по непарних числах з 3 липня по 29 серпня. Відправлення з Ясинуватої о 20.06, прибуття до Феодосії о 8.08, відправлення з Айвазовськой о 15.10, прибуття до Луганська о 3.54.

Поїзд № 435/436 Луганськ-Сімферополь почне курсування з 3 червня по окремих датах, у червні тільки по непарних числах. Відправлення з Луганська л 21.04, прибуття до Сімферополя об 11.43, відправлення із Сімферополя о 14.16, прибуття до Луганська о 5.10. Поїзд № 438/437 Донецьк-Сімферополь почне курсування з 15 липня по окремих датах. Відправлення з Донецька о 1.22, прибуття до Сімферополя об 11.43, відправлення із Сімферополя о 14.16, прибуття до Донецька - 0.39.