У Києві реконструюють вулицю Набережно-Хрещатицьку

У 2011 році буде розроблено проектно-кошторисну документацію та здійснено реконструкцію проїжджої частини вулиці Набережно-Хрещатицькій, в районі Поштової площі, з демонтажем трамвайних колій, на ділянці від вул. Ігорівської до Набережного шосе, 2.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Замовник робіт, комунальна корпорація «Київавтодор», на конкурсних торгах визначить генеральну проектну та генеральну підрядну організації на виконання зазначених робіт, розробить, погодить та затвердить проектно-кошторисну документацію.