У Києві реконструюють вулицю Набережно-Хрещатицьку
13:21, 18 травня 2011Транспорт/Звя'зок
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У 2011 році буде розроблено проектно-кошторисну документацію та здійснено реконструкцію проїжджої частини вулиці Набережно-Хрещатицькій, в районі Поштової площі, з демонтажем трамвайних колій, на ділянці від вул. Ігорівської до Набережного шосе, 2.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.
Замовник робіт, комунальна корпорація «Київавтодор», на конкурсних торгах визначить генеральну проектну та генеральну підрядну організації на виконання зазначених робіт, розробить, погодить та затвердить проектно-кошторисну документацію.
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