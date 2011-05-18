«Укрзалізниця» вводить автоматизовані системи відбору провідників і поїзних бригад

З 1 липня 2011 р. «Укрзалізниця» вводить автоматизовані системи відбору кандидатів на вакантні робочі місця працівників поїзних бригад і формування поїзних бригад.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі «Укрзалізниці», передбачено, що автоматизовані системи будуть вибирати кандидатів із сформованого кадрового резерву. На другому етапі з бази провідників автоматизована система за принципом випадкових чисел буде формувати бригади провідників на той чи інший маршрут. Крім того, через певний проміжок часу в автоматичному режимі буде відбуватися ротація екіпажу.

Згідно з повідомленням, такі заходи вводяться з метою неупередженого відбору кандидатів на роботу, вдосконалення процесу розстановки працівників поїзних бригад, поліпшення трудової дисципліни і кваліфікаційного рівня обслуговуючого персоналу пасажирського господарства. При цьому в «Укрзалізниці» впевнені, що виключення людського фактора з процесу відбору провідників і призначення їх на певні маршрути сприятиме поліпшенню рівня обслуговування пасажирів та зменшення кількості порушень.

Як зазначають у відомстві, загалом, одним із пріоритетів своєї діяльності керівництво «Укрзалізниці» ставить широке застосування автоматизованих систем і процесів, які дозволяють уникнути суб`єктивного впливу посадової особи на процес прийняття рішень.