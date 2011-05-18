"Аеропорт Хмельницький " планують виставити на продаж
Комунальне підприємство "Аеропорт Хмельницький" буде виставлено на приватизацію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Хмельницької обласної ради Микола ДЕРІКОТ на сесії обласної ради.
"Аеропорт зараз у важкому стані. По-перше, злітно-посадкова смуга не відповідає європейським вимогам, а потребує розширення і модернізації. По-друге, це комунальне підприємство, яке належить облраді, протягом останніх п'яти років працює збитково, є суттєві борги з виплати заробітної плати. Тому ми прийняли рішення включити його до обласної програми приватизації об'єктів спільної власності територіальних громад", - сказав він.
За словами М. ДЕРІКОТА, щоб відновити роботу і приймати регулярні рейси, в аеропорт потрібно вкласти 200 млн. грн. Таких коштів немає ні в обласному бюджеті, ні в бюджеті Хмельницького.
Він зазначив, що перед приватизацією КП "Аеропорт Хмельницький" має пройти експертну оцінку.
"Поки немає інвестора, важко говорити, який пакет акцій підприємства буде виноситися на приватизацію", - сказав М. ДЕРІКОТ.
Крім того, сьогодні рішенням сесії обласної ради звільнено з посади директора комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" Вадима ЯКИМЧУКА.