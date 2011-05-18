Польський урядовий Ту-154 здійснив перший після ремонту політ

Другий польський урядовий літак Ту-154 вчора здійснив перший після генерального ремонту в Росії політ з високопосадовцями на борту.

Як повідомив кореспонденту УНІАН у Польщі прес-секретар Міністерства оборони Польщі Януш СЕЙМЕЙ, літак, на борту якого перебував міністр оборони Богдан КЛІХ, доставив польських миротворців до Косово.

Я.СЕЙМЕЙ відзначив, що “РосАвіанагляд”, який у березні рекомендував припинити експлуатацію літаків Ту-154, підтвердив безпечність польотів на польському літаку.

“Усі роботи, які вони рекомендували для літаків Ту-154, у цьому літаку зробили під час останньогого генерального ремонту”, - сказав він.

За словами Я.СЕЙМЕЯ, літак можуть використовувати канцелярії Президента Польщі, прем’єр-міністра, голови Сейму і Сенату, а рішення прийматимуть самі чиновники.

“Знашої сторони немає жодних перешкод, аби цей літак повернувся до служби, у тому числі для перевезення найвищих високопосадовців”, - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, Ту-154 з номером 102, який повернувся до Польщі після генерального ремонту на російському заводі у Самарі у вересні 2010 року, використовувався весь цей час лише для тренувальних польотів.

У лютому влада Польщі повідомила про поломку одного із приладів відремонтованого літака, а у березні було заборонено його експлуатацію.

Польща мала у розпоряджені два літаки Ту-154, які здатні виконувати трансатлантичні рейси. Один з них з Президентом Польщі Лехом Качиньським і групою високопосадовців на борту розбився 10 квітня 2010 року під Смоленськом.