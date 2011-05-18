У Тернополі відбулася презентація автобуса «Богдан-А20111»

У Тернополі відбулася перша в Україні презентація нового автобуса «Богдан-А20111».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Тернопільської міськради, ці автобуси обладнані сучасними електронними системами, які дають можливість здійснювати автоматичний контроль пасажирів завдяки системі карткового розрахунку, а також демонструватимуть місце знаходження автобуса завдяки системі GPS-навігації. Крім цього, на відміну від тих «Богданів», які зараз курсують Тернополем, новий автобус розрахований на 48 пасажирів замість 32, зокрема в ньому 24 сидіння замість 15-ти в більш старих моделях.

Разом з тим, за даними віце-президента корпорації «Богдан» Володимира Гунчака, новий міський автобус в базовій моделі буде коштувати 400 тис. грн., Тоді як його попередники - 385 тис. грн.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» створена у лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. Корпорація об'єднує в собі потужності для виробництва автобусів і тролейбусів, легкових авто, вантажної й комерційної техніки, а також має розгалужену торгово-сервісну мережу.

Виробничі потужності корпорації «Богдан" дозволяють виготовляти 120-150 тис. легкових автомобілів, до 9 тис. автобусів і тролейбусів всіх класів, а також близько 15 тис. вантажівок та спеціальної техніки на рік. Заводи компанії розташовані в Луцьку, Черкасах та Криму.