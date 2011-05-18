«Укрзалізниця» в найближчі 5 років виключить з парку понад 34 тис. піввагонів.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі відомства.

Як наголошується в повідомленні, для «Укрзалізниці» сьогодні досить гострим залишається питання відставання темпів придбання та списання піввагонів. Зокрема, протягом 2011-2015 рр.. 16,2 тис. піввагонів відпрацюють продовжений термін експлуатації і будуть видалені з інвентарного парку. Також за цей період повністю амортизуються ще 18,5 тис. піввагонів. Таким чином, фахівці відомства відзначають, що для утримання парку піввагонів на нинішньому рівні необхідно протягом 2011-2015 років закупити 34,5 тис. піввагонів на суму 23 млрд. грн.

Згідно з повідомленням, «Укрзалізниця» в даний час не має можливості закупити таку кількість вагонів. Зокрема, в 2011 році передбачено придбати 1260 піввагонів.

Як підкреслюється в повідомленні, напіввагони є найбільш затребуваними в парку, і від їх наявності значною мірою залежить перевізна спроможність залізниць Україні. Приміром, в 2010 році в напіввагони було завантажено 73% загальних обсягів вантажів - 260,9 тис. тонн.

Водночас у повідомленні наголошується, що для збереження дефіцитних піввагонів та забезпечення перевезення вантажів залізничники продовжують нормативно встановлений термін їх експлуатації після технічного обстеження науковими організаціями шляхом капітального та інших видів ремонту. На сьогодні завдяки проведеним ремонтів використовуються понад нормативний термін 42% загальної кількості напіввагонів - 25,3 тис. одиниць.

Крім того, недостатня кількість інвентарних піввагонів частково компенсується експлуатацією приватних вагонів, які в загальному робочому парку становлять 31,4%. При цьому фахівці відомства прогнозують, що до 2015 року кількість приватних напіввагонів в загальному парку в Україну зросте до 38% внаслідок закупівлі нових.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк піввагонів Укрзалізниці становить 59,8 тис. одиниць - близько половини всього інвентарного парку. За останні 10 років парк піввагонів скоротився на 22,9 тис. одиниць через списання вагонів з вичерпаним терміном служби, технічний стан яких не відповідало вимогам перевезення вантажів і не забезпечувало безпеку руху поїздів. При цьому за цей період було придбано 5,7 тис. піввагонів.