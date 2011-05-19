ЄБРР надасть казахстанській залізниці 100-200 млн. дол. на енергоефективність

ЄБРР надасть "Қазақстан залізниця» (Казахстанська залізниця) 100-200 млн. дол. на підвищення енергоефективності національного перевізника. Про це повідомляє прес-служба КЗ.

Відповідний меморандум підписали цього тижня в Астані президент АТ «НК «Қазақстан залізниця» Аскар Мамін і президент ЄБРР Томас Міров. Інвестиції, зокрема, будуть спрямовані на впровадження автоматизованої системи обліку та контролю витрат палива рухомого складу, застосування альтернативних джерел енергії.

Крім того, сторони мають намір співпрацювати в питаннях розробки нормативної документації з проблем підвищення енергоефективності.

"Стратегія розвитку компанії, розрахована до 2020 року, передбачає орієнтування на енергоефективність діяльності національного залізничного перевізника та мінімізацію впливу на довкілля. Для нас дуже цінно, що нашим стратегічним партнером у реалізації цього завдання виступає Європейський банк реконструкції та розвитку, - зазначив А.Мамін.

Передбачається, що інвестиційна програма з енергоефективності КЗ буде сформована до кінця 2011 року.

За останні кілька років ЄБРР підписав три угоди з ҚЗ на суму понад 350 млн. дол. США на модернізацію вагонного парку та покращення загального транзитного потенціалу країни.