Тренажер Ан-148 рівня D отримав сертифікат

ДП «Антонов» сьогодні отримало сертифікат на комплексний тренажер рівня D регіонального пасажирського літака нового покоління Ан-148.

Як передає кореспондент УНІАН, сертифікат вручив на підприємстві віце-прем'єр-міністр, міністра інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ.

Документ виданий Державіаадміністрацією на основі проведених випробувань, які довели відповідність тренажера нормам, прийнятим в Україні і гармонізованими з європейськими нормами.

За словами віце-президента, заступника генерального конструктора ДП «Антонов» Олександра КІВИ, тренажер став першим на пострадянському просторі тренажером такого рівня.

Він був розроблений і побудований фахівцями ДП «Антонов». Його вартість - близько 15 млн. дол., і він дозволяє повністю імітувати ситуації, які відбуваються в польоті, включаючи всілякі відмовні ситуації. При цьому застосування таких тренажерів дозволяє значно підвищити рівень підготовки льотних екіпажів.

За даними ДП «Антонов», зараз підприємство надає допомогу російській компанії «Транзас» у створенні такого тренажера.

Довідка УНІАН. Ан-148 - сімейство літаків, призначених для пасажирських, вантажопасажирських і вантажних перевезень на регіональних і близькомагістральних лініях. Розробником літака був АНТК ім. Антонова.

Державне підприємство «Антонов» (Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О. К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменовано в ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засновано в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

ДП «Антонов» є правонаступником всіх прав та зобов’язань ДП ​​«Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогодні складається з головного підприємства та двох філій (філія «Серійний завод «Антонов» та філія «Антонов-Агро»).