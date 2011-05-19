Колесніков припускає створення "Укрзалізницею" і «Борисполем» спільної служби таксі

Віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ припускає створення "Укрзалізницею" і аеропортом «Бориспіль» спільної служби таксі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, це необхідно для наведення порядку, зокрема, він вказав на наявність проблем з таксі в аеропорту «Бориспіль».

Щодо створення єдиної служби таксі Б.КОЛЕСНІКОВ відзначив: «На сьогодні ми не знайшли жодної служби таксі, яка має у своєму розпорядженні понад 300 машин, які обладнані кондиціонерами, лічильниками і системами, які приймають платіжні карти. Якщо немає – цього тижня вже вирішується питання про те, що "Укрзалізниця" разом з «Борисполем» для центрального залізничного вокзалу в Києві і в «Борисполі» зроблять свою службу таксі».

При цьому Б.КОЛЕСНІКОВ критично висловився з приводу того, що таксисти шукають пасажирів у терміналах аеропорту, відзначивши, що в новому терміналі D, що будується, буде інша система. «Там не можна буде під'їхати до зони прильоту несертифікованому таксі, там стоятимуть чіпи», - сказав міністр.