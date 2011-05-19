За чотири місяці пошкоджено більше трьох тисяч вагонів «Укрзалізниці»

За 4 місяці цього року через порушення технічних умов при виконанні вантажних операцій і правил експлуатації при маневровій і поїздній роботі залізничники виявили 3082 випадки пошкодження вантажних вагонів, що на 815 більше, ніж за відповідний період минулого року.

Як повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці», перш за все, псування вагонів відбувається на під'їзних шляхах вантажовласників і вантажоодержувачів.

Найбільша кількість пошкоджень - 1584 випадків (51%) - зафіксовано у морських торговельних портах і на залізницях Словаччини, Угорщини, Польщі під час вивантаження вантажів за допомогою грейферних кранів, що призводить до пошкодження люків, листів перекриття, кузовів та інших внутрішніх елементів конструкції вагона.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» неодноразово зверталася до керівництва портів та підприємств з вимогою замість грейферних кранів використовувати для вивантаження естакади та вагоноперекидачі.

На думку залізничників, для того щоб зробити неможливим пошкодження вагонів під час вантажних операцій, необхідно провести комплекс заходів. Зокрема, вантажовласникам та вантажоодержувачів необхідно переоснастити вантажні фронти сучасними засобами механізованого вивантаження, серед яких будівництво естакад, установка вагоноперекидачів, застосування сучасних кранів-маніпуляторів тощо. Також залізничники ініціюють введення жорсткої спеціалізації портів з наданням переваги підприємствам, які застосовують більш прогресивні методи проведення вантажних робіт та посилення відповідальності за пошкодження вагонів, і в першу чергу через економічну складову.