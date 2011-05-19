Гроші на будівництво харківського метро будуть виділені не раніше червня

Гроші на будівництво нової станції харківського метро «Перемога» будуть передбачені після перегляду державного бюджету України в червні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«У мене була розмова з першим віце-прем'єром України Андрієм Петровичем КЛЮЄВИМ. Він запевнив, що з надходженням фінансів необхідні кошти, приблизно 200 млн. грн., на будівництво станції метро «Перемога» будуть враховані», - сказав М.ДОБКІН.

Він зазначив, що в разі надходження коштів у червні, масштабні роботи з будівництва нової станції почнуться в липні.

Губернатор підкреслив, що терміни відкриття станції «Перемога» не перенесено, і, як і раніше, це заплановано на 2012 рік.

Довідка УНІАН. «Проспект Перемоги» - майбутня 30-а станція Харківського метрополітену. Вона буде розташована на Олексіївській лінії метро, відразу за станцією «Олексіївська», і стане кінцевою зупинкою на цій лінії. Біля станції розташовано Олексіївський ринок, трамвайна лінія по проспекту Перемоги й тролейбусне кільце розвороту.

Харківський метрополітен другий за кількістю станцій та довжиною ліній в Україні. Перевозить на рік до 282 млн. пасажирів. Метрополітен введено в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна довжина ліній становить близько 35,6 км. Наразі харківське метро налічує 29 станцій, які розташовані на трьох лініях: Холодногірсько-Заводській, Салтівській та Олексіївській.