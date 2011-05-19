Янукович на Закарпатті відвідав автопідприємство «Єврокар»

У рамках робочої поїздки на Закарпаття Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідав приватне акціонерне товариство «Єврокар», розташоване у с. Соломоново Ужгородського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЯНУКОВИЧ ознайомився з автомобільним виробництвом підприємства. Зокрема у зварювальному цеху «Єврокара» Президентові продемонстрували технологію зварювання кузовів автомобілів.

В.ЯНУКОВИЧА також ознайомили з перспективами розвитку індустріального парку автомобільної промисловості «Соломоново».

*** Створене в 2000 році ПрАТ "Єврокар" виробляє автомобілі, вузли, деталі й приладдя для авто та їх двигунів, здійснює технічне обслуговування автомобілів, а також оптову та роздрібну торгівлю ними.

Протягом 2001-2010 рр. на підприємстві вироблялися автомобілі Škoda, Volkswagen, Audi, SEAT. Нині здійснюється виробництво автомобілів усього модельного ряду марки Škoda. Підприємство оснащене сучасним промисловим обладнанням провідних європейських виробників.

Персонал, зайнятий безпосередньо на виробництві автомобілів, пройшов спеціальне навчання в Чехії на підприємствах Skoda Auto a.s. На заводі працює учбово-методичний підрозділ з підготовки кадрів, проводиться атестація персоналу, робочих місць та умов праці.