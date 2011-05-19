Янукович обіцяє створити сприятливі умови для інвесторів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що вважає своїм обов’язком створити сприятливі умови для роботи інвесторів у нашій державі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Президент України сказав сьогодні на Закарпатті під час відвідання ПрАТ «Єврокар», спілкуючись із членом Ради директорів компанії «Шкода-Авто» Богданом ВОЙНЕРОМ.

В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що добре пам’ятає часи створення цього підприємства. «Мені цікаво бачити прогрес на підприємстві, попри проблеми, з якими йому доводиться зіштовхуватися», – сказав він.

Президент загалом відзначив покращення інвестиційного клімату в нашій державі. Він наголосив, що як глава держави приділяє велику увагу роботі над удосконаленням державної регуляторної політики та податкової бази, боротьбі з корупцією.

У свою чергу Б.ВОЙНЕР наголосив, що Україна має великий потенціал для розвитку автомобільної промисловості, у тому числі для компанії, яку він представляє.