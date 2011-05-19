Росія сподівається, що «Південний потік» стане в Європі пріоритетним – Медведєв

Москва. Росія сподівається, що проект «Південний потік» одержить в Європі статус пріоритетного.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав сьогодні на спільній прес-конференції з президентом Австрії Хайнцом ФІШЕРОМ.

«Ми розраховуємо на те, що цей проект також одержить статус пріоритетного і в масштабах Євросоюзу, бо у світі свідчить, наскільки важливими є стабільні постачання газу, нафти, які можливості Російської Федерації в цій сфері», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, проект «Південний потік» останнім часом набув істотної динаміки. Зокрема, підписано необхідні документи, зокрема й щодо того сегменту, який стосується Австрії.

«Я сподіваюся, що цей проект розвиватиметься далі так само успішно, буде ухвалено всі необхідні рішення», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

У свою чергу, Х.ФІШЕР наголосив, що існує необхідність у реалізації проектів, як «Південний потік», так і «Набукко».

«Якщо говорити про «Південний потік» і «Набукко», то, я думаю, ці два енергетичні потоки, загалом, потрібні. Вони важливі, вони правомочні. Це підвищить ефективність обміну енергоносіями, енергією. І я сподіваюся, що вони будуть також чітко і надійно працювати, як і решта всіх транспортних магістралей», - сказав президент Австрії.

Довідка УНІАН. «Південний потік» – система газопроводів, яка повинна сполучити Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде по дну Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію й Угорщину до Австрії.

Загальна протяжність чорноморської ділянки – близько 900 кілометрів, максимальна глибина – понад 2000 м, проектна потужність – 63 млрд. кубометрів газу на рік. Відповідно до планів початок постачань – 2015 рік.

25 травня в Брюсселі пройде презентація "Південного потоку".