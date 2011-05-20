Більше 640 людей постраждали при зіткненні двох електричок у ПАР
12:23, 20 травня 2011Транспорт/Звя'зок
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У передмісті столиці ПАР Йоганнесбурзі Соуето в результаті зіткнення двох приміських поїздів постраждали більш як 640 осіб, повідомляє РІА «Новости».
Дві особи госпіталізовані з тяжкими пораненнями, інші одержали легкі травми і пошкодження середньої тяжкості.
За даними кореспондента південно-африканського агентства Sapa, один поїзд протаранив інший, який стояв на станції.
Про можливі причини інциденту не повідомляється.
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