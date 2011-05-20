РЗ і "Австрійські залізниці" підписали угоду про співпрацю

ВАТ "Російські залізниці" і "Австрійські залізниці" підписали угоду про співпрацю за трьома ключовими напрямами діяльності залізничних компаній: в області логістики та інтенсифікації вантажоперевезень між Європою та Азією, передачі та розвитку технологій, а також реалізації спільних інфраструктурних проектів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі РЗ.

Згідно з повідомленням, одним з ключових пунктів угоди став намір продовжити в 2011 році концептуальну роботу за проектом будівництва ширококолійної залізниці до Відня, включаючи розробку детальних пропозицій щодо фінансування і реалізації проекту, а також бізнес-моделі та маркетингової стратегії для нової ширококолійної лінії і терміналів.

"Ми пов'язуємо великі перспективи з реалізацією цього проекту і високо цінуємо той факт, що "РЗ" вибрали "Австрійські залізниці" своїм партнером", - заявив голова правління К. КЕРН.

Як повідомляв УНІАН, компанія Roland Berger в грудні 2010 р. завершила обгрунтування інвестицій проекту будівництва залізниці шириною 1520 мм на території Словаччини та Австрії до Відня, згідно з яким вартість нової залізної дороги, яка повинна пройти по території Словаччини поряд з існуючою "європейською" колією , оцінюється в 6,3 млрд. євро. Додатково буде потрібно 240 млн. євро для організації вантажних терміналів і 130 млн. євро для закупівлі рухомого складу.

Голова РЗ Володимир ЯКУНІН прогнозував, що проектування широкої колії стандарту 1520 мм від Кошице (Східна Словаччина) до Відня (Австрія) може розпочатися в 4-му кварталі 2011 року.

Довідка УНІАН. Залізничні адміністрації РФ, України, Словаччини та Австрії в травні 2009 р. підписали меморандум про створення СП Breitspu Planungsgesellschaft mbH з метою обгрунтування інвестицій у проект добудови широкої колії від Кошице до Відня. Продовження широкої колії до Європи до 2050 року дозволить залучати 16 млн. тонн вантажів щорічно, у випадку "оптимістичного сценарію" вантажопотік може становити 24 млн. тонн на рік.

На більшості залізниць Європи використовується колія шириною 1435 мм, а в Росії, країнах СНД, Балтії та Фінляндії - колія 1520 мм. Новий маршрут дозволить скоротити час доставки вантажів з Азії в Європу і назад до 15 днів (сьогодні з використанням альтернативного морського маршруту цей термін становить 30 днів).

Планується, що будівництво нової лінії буде проходити в 2013-2015 рр.. З 2016 року почнеться здійснення комерційних перевезень.