Аеропорт «Кіровоград» прийняв міжнародний спецрейс з Белграда
13:36, 20 травня 2011Транспорт/Звя'зок
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Вчорааеропорт«Кіровоград»післятривалої перервивроботіприйняв спеціальнийміжнароднийрейсз Белграда.
ПроцекореспондентуУНІАНповідомиливпрес-службі Кіровоградськоїмитниці.
Бортавіакомпанії«Урга»доставив зСербіїчленів офіційноїделегаціїна чоліз керівникомКіровоградськоїобласноїадміністраціїСергієм ЛАРІНИМ.
Аеропорт«Кіровоград» неприймав міжнароднірейсиз 1997 року,колинапідприємствібуло ліквідованомитний пост.
ЯкповідомлявУНІАН, 22 жовтня2010 року ПрезидентУкраїниВікторЯНУКОВИЧвідкрив міжнароднийтерміналаеропорту«Кіровоград».Компанія«Урга»інвестувалав реконструкціюаеропорту табудівництво міжнародноготерміналу7,8млн.грн.
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