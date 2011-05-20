Аеропорт «Кіровоград» прийняв міжнародний спецрейс з Белграда

Вчорааеропорт«Кіровоград»післятривалої перервивроботіприйняв спеціальнийміжнароднийрейсз Белграда.

ПроцекореспондентуУНІАНповідомиливпрес-службі Кіровоградськоїмитниці.

Бортавіакомпанії«Урга»доставив зСербіїчленів офіційноїделегаціїна чоліз керівникомКіровоградськоїобласноїадміністраціїСергієм ЛАРІНИМ.

Аеропорт«Кіровоград» неприймав міжнароднірейсиз 1997 року,колинапідприємствібуло ліквідованомитний пост.

ЯкповідомлявУНІАН, 22 жовтня2010 року ПрезидентУкраїниВікторЯНУКОВИЧвідкрив міжнароднийтерміналаеропорту«Кіровоград».Компанія«Урга»інвестувалав реконструкціюаеропорту табудівництво міжнародноготерміналу7,8млн.грн.

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