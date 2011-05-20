Придніпровська залізниця проведе нараду з технології застосування електронного документообороту

1 червняПридніпровськазалізниця проведенараду«Вивченнятехнології застосуванняелектронногодокументообороту приперевезеннівантажівзалізничнимтранспортом».Якповідомляєпрес-службаПридніпровської залізниці,з1 липня 2011Укрзалізницяпереходитьзпаперового наелектроннеоформленнядокументів при перевезеннівантажіву внутрішньому сполученні.Узв'язкузцим 1 червня2011 о10:00вприміщенні управлінняПридніпровськоїзалізниці за адресоюпр.КарлаМаркса,108відбудеться нарада.УзаходівізьмутьучастьпредставникиПридніпровськоїмагістраліта основнихвантажовласників, що користуються їїпослугами.

Назахід запрошуютьсяЗМІ.

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