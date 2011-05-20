Прийняття Повітряного кодексу адаптує авіагалузь України до норм ЄС - Колесніков

Прийняття Верховною Радою України нової редакції Повітряного кодексу адаптує галузь до норм Європейського Союзу.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на віце-прем'єр-міністра - міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА.

«Це повноцінний документ, який адаптує авіаційну галузь України до Європейського Союзу. Крім того, спрощується робота авіакомпаній, особливо у сфері малої авіації», - наголосив він.

Віце-прем'єр-міністр також відзначив, що нова редакція Повітряного кодексу дасть змогу лібералізувати польоти українських авіакомпаній до США. «Прийняття кодексу - один з кроків для забезпечення можливості нашим компаніям працювати на ринку США, оскільки вони можуть бути віднесені до першої групи компаній Федерального авіаційного агентства. Отже, ухвалення Кодексу дасть змогу нашим авіаперевізникам організовувати перельоти не тільки до Нью-Йорка», - сказав він.

Як наголошується в повідомленні, в новій редакції чітко прописані обов'язки авіакомпанії перед пасажирами, чого немає в попередньому Повітряному кодексі. Так, згідно з документом, який отримав підтримку уряду, авіакомпанія несе відповідальність за втрату або збиток, заподіяний при перевезенні пасажирів, багажу, вантажу і пошти. Відтепер це закріплено на вищому законодавчому рівні, а не тільки прописано в правилах перевезення пасажирів і багажу. «Згідно з новою редакцією Повітряного кодексу права пасажирів будуть захищені зовсім по-новому», - наголосив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Документ дає право пасажирові на компенсацію й іншу допомогу від авіаперевізника у разі відмови від прийняття на борт, відміни польоту, тривалої затримки вильоту і зниження класу обслуговування.

Згідно з Кодексом, з метою захисту громадян, що користуються авіаційним транспортом, від несподіваних відмін регулярних рейсів авіаперевізники зобов'язані поінформувати авіаційне відомство про припинення регулярних повітряних перевезень на цій чи іншій повітряній лінії, яку вони експлуатують, за 30 днів до планованої дати припинення із зазначенням причин.

Як відзначають у міністерстві, ще одним нововведенням Повітряного кодексу є можливість організовувати суспільно важливі перевезення пасажирів у разі надання права авіаперевізникам на виконання польотів, враховуючи потреби розвитку транспортної системи України. Тобто авіаційне відомство може ухвалити рішення про обслуговування певного маршруту навіть з незначним повітряним рухом, але важливим для міста чи регіону. При цьому авіаперевізник повинен дотримуватися встановлених вимог, зокрема, щодо безперервності й регулярності повітряних перевезень, а також їх обсягу і тарифів на перевезення. В обмін на це урядовий орган, що відповідає за цивільну авіацію, має право обмежити доступ до повітряної лінії, що обслуговується в рамках суспільного важливого зобов'язання, тільки для одного авіаперевізника, забезпечивши цим його виняткове право на обслуговування цього маршруту на термін до трьох років. Як вважають у міністерстві, це дасть змогу стимулювати розвиток внутрішніх маршрутів і підвищити популярність авіаційного транспорту серед населення.

Крім того, проект спрямований на поліпшення умов користування авіаційним транспортом для пасажирів з обмеженою рухливістю (інвалідів). Також новий проект Повітряного кодексу містить статті, що стосуються охорони і захисту навколишнього середовища від шкідливого впливу польотів цивільних повітряних суден. Законодавчо закріплюється розподіл на державну і цивільну авіацію, чого немає в чинному Повітряному кодексі.

Нагадаємо, 19 травня Верховна Рада прийняла Повітряний Кодекс, «за» проголосували 299 депутатів.