У Дніпропетровській області пасажирські перевезення скоротилися на 7,4%

У Дніпропетровській області за 4 місяці 2011 року обсяг пасажирських перевезень скоротився по відношеню до 4 місяців 2010 р. на 7,4% - до 190,7 млн. чоловік.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Загальний пасажирооборот за вказаний період становив 2,953 млрд. пас./км, що на 6,7% менше, ніж у січні-квітні 2010 р.

Залізничним транспортом регіону перевезено 11,78 млн. пасажирів, що на 0,8% менше показника за січень-квітень 2010 р. Пасажирооборот виріс на 1,9% і становив 962 млн. пас./км.

Автомобільним транспортом, з урахуванням обсягів, виконаних фізичними особами - підприємцями, перевезено 104,9 млн. пасажирів, що на 16,8% менше, ніж за підсумками січня-квітня 2010 р. Пасажирооборот скоротився на 13,4% - до 1,389 млрд. пас./км.

Авіаційним транспортом регіону за 4 місяці п.р. перевезено 171,6 тис. пасажирів - на 2,9% менше, ніж за підсумками аналогічного періоду 2010 р. Авіапассажирооборот скоротився на 31,8% і станоив 113,2 млн. пас./км. Протягом січня-квітня ц.р. у регіоні, у зв'язку з подорожчанням вартості автотранспорту, на 10% - до 70,9 млн. чоловік зросли обсяги пасажирських перевезень тролейбусами і трамваями.