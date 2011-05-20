У Тернопільській області вантажоперевезення збільшилися на 2,3%

УТернопільськійобластіу січні-квітні 2011року порівнянозсічнем-квітнем2010 року обсягивантажоперевезеньзбільшилисяна2,3%.

ЯкповідомиликореспондентуУНІАНв обласномууправлінністатистики,в ціломувсічні-квітніц.р.перевезено784,6тис.твантажів.Зних402,8тис.тперевезенозалізничнимтранспортом(на56,7%більше,ніжзасічень-квітень2010 року).

Якзазначили вуправлінністатистики,обсягиперевезеннязалізницеючорнихметалівзбільшилисьу2,7раза,будівельнихматеріалів -на95,9%,брухтучорнихметалів-на67,2%,хімічнихі мінеральнихдобрив-на20,0%,лісовихвантажів -на9,5%.Разомзтим,зменшиласявідправка зерна іпродуктівперемолуна24,5%.Середньодобове вивантаженнявагонівзрослона9,5%істановило46одиниць.

Автомобільнимтранспортом усічні-квітніц.р.перевезено381,8тис.твантажів,щона25,1%менше,ніжусічні-квітні 2010року.

Вантажооборотв області у січні-квітніц.р.збільшивсяна18,5%істановив410,1млн.т/км.Назалізниці вінзбільшивсяна58%істановив190,4млн.т/км,уавтотранспортнихперевізників- зменшивсяна2,6%істановив219,7млн.т/км.

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