У Тернопільській області пасажироперевезення збільшились на 1,7%

У Тернопільській області у січні-квітні 2011 року порівняно з січнем-березнем 2010 року обсяги пасажироперевезень збільшилися на 1,7%. Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, в цілому в січні-квітні ц.р. в області перевезено 33,4 млн. пасажирів.

При цьому залізничним транспортом перевезено 2 млн. пасажирів, що на 7,8% більше, ніж у січні-квітні 2010 року. Послугами автомобільного транспорту в січні-квітні ц.р. скористалися 24,7 млн. пасажирів, що на 0,6% більше. При цьому обсяги перевезень пасажирів автотранспортом фізичних осіб зменшилися на 8,4% і становили 15,9 млн. чол.

Обсяг перевезень пасажирів тролейбусами за 4 місяці п.р. збільшився на 4,4% - до 6,724 млн. чол. Кількість платних пасажирів у тролейбусах становила 2,8 млн. (на 3,6% більше порівняно з січнем-квітнем 2010 року).

Пасажирооборот у січні-квітні ц.р. в області збільшився на 4,2% і становив 613,3 млн. пас./км. На залізниці він збільшився на 6,7% і становив 287,8 млн. пас./км., Пасажирооборот автотранспорту - на 2,5% і становив 310 млн. пас./км. У тролейбусах пасажирооборот збільшився на 4,4% - до 15,5 млн. пас./км.