Залізниці України збільшили вантажоперевезення на 10,3%

За чотири місяці 2011 залізничним транспортом України перевезено 145,9 млн. тонн вантажів, що на 13,6 млн. тонн (на 10,3%) більше, ніж за відповідний період минулого року. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, протягом січня-квітня п.р. зросли обсяги експортних перевезень на 11,3%, внутрішніх - на 9,9% і транзитних - на 22,8%.

У внутрішньому сполученні перевезено 76,9 млн. тонн вантажів. Серед них переважали вугілля (30,5 млн. тонн, на 4,8% більше), залізна і марганцева руди (13,4 млн. тонн, 4%) і будматеріали (9,2 млн. тонн, 28,7%).

Експортних вантажів перевезено 39,8 млн. тонн. Основу експортного вантажопотоку становили залізна і марганцева руди (11,1 млн. тонн, на 10,9% більше), будматеріали (7,4 млн. тонн, 49,4%), кам`яне вугілля (2,3 млн. тонн, 33,7%), нафта і нафтопродукти (1,3 млн. тонн, 13,5%).

У транзитному сполученні у січні-квітні п.р. перевезено 19,6 млн. тонн. Основу транзиту становили нафта і нафтопродукти (7,2 млн. тонн, 16,7%), руда залізна і марганцева (3,8 млн. тонн, 111,3%), кам`яне вугілля (2,9 млн. тонн, 13,6%).

В імпортних перевезеннях основну частку вантажів становили кам`яне вугілля (3,7 млн. тонн, що на 10,8% менше), залізна і марганцева руди (1,2 млн. тонн, на 37% менше), нафта і нафтопродукти (0,9 млн. тонн, на 15,5% більше) і будматеріали (0,75 млн. тонн, на 30,8% менше). Всього за 4 місяці п.р. імпортних вантажів перевезено 9,5 млн. тонн.

Нагадаємо, перевезення вантажів залізницями України у 2010 році зросло на 10,5% порівняно з 2009 роком – до 432,5 млн. тонн, у т.ч. відправлення вантажів – на 11,1%.