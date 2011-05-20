До Євро-2012 працівники Дніпропетровського вокзалу заговорять англійською

Працівники Дніпропетровського вокзалу посилено вивчають англійську мову, щоб порозумітися з іноземцями, які будуть приїжджати на чемпіонат Європи з футболу в 2012 році.

Як повідомляє Придніпровська залізниця, зараз заняття проходять 32 фахівця, які повинні безпосередньо спілкуватися та надавати інформацію іноземним пасажирам - чергові по вокзалу, диктори, адміністратори квиткових кас, працівники сервіс-центру та ін.

«Навчальний план розрахований на 54 години, наші працівники займаються три рази на тиждень по 2 години. Заняття проходять у кабінеті технічного навчання, оснащеному необхідним обладнанням для вивчення іноземної мови», - говорить інженер вокзалу і розробник програми з вивчення англійської мови для колег Юлія КАСАТКІНА.

Крім того, адміністрація вокзалу придбала спеціальні розмовники англійської, польської, французької та інших мов, а також словники, які допоможуть залізничникам на достатньому рівні підтримувати розмову з іноземними гостями.