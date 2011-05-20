Південна залізниця залучить у "ВТБ Банку" кредити на 400 млн. грн.

«Південна залізниця» у результаті конкурсних торгів відібрала "ВТБ Банк" для надання кредитів (4 лота) на загальну суму 400 млн. грн. Про це йдеться в повідомленні підприємства, оприлюдненому на сайті Державні закупівлі.

Кошти залучають терміном на 3 роки і будуть використані для фінансування капітальних інвестицій.

Вартість обслуговування кредитів становить 16,5% річних, 1% - комісія за кредитом.

Пропозиція банку акцептована 17 травня 2011, кредитний договір повинен бути підписаний до 16 червня ц.р.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найбільших залізниць України, розташована на північному сході країни. Її довжина перевищує 3000 км, розгорнута довжина головних шляхів перевищує 4000 км. Залізниця забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 мільйонів осіб.

ПАТ «ВТБ Банк» засновано в 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 квітня 2011 року склали 33,589 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 30,581 млрд. грн., зобов`язання - 29,991 млрд. грн., статутний капітал - 5,416 млрд. грн., власний капітал - 3,597 млрд. грн.

"ВТБ Банк" в I кварталі 2011 року, в порівнянні з відповідним періодом 2010 року, збільшив чистий прибуток майже в 2 тис. разів - до 117,493 млн. грн.

Російський "Внєшторгбанк" (ВТБ) володіє 99,9153% акцій ВАТ «ВТБ Банк».