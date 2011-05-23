Ісландія закрила головний аеропорт країни. "Прокинувся" вулкан Грімсвотн

Влада Ісландії вирішила закрити головний міжнародний аеропорт країни Кефлавік у столиці Рейк`явік через виверження найактивнішого вулкана Грімсвотн.

Як повідомляє Газета.Ru, стовп білого диму від вулкана вже піднявся на висоту 20 кілометрів.

Востаннє Грімсвотн вивергався у 2004 році.

Виверження вулкана Ейяфьядлайокудль у квітні минулого року призвело до закриття повітряного простору частини Європи.

Тоді авіасполучення було паралізоване впродовж декількох днів. Аеропорти були заповнені десятками тисяч людей, які скупчилися в них за цей час в очікуванні дозволу на виліт.