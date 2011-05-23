Ісландія закрила головний аеропорт країни. "Прокинувся" вулкан Грімсвотн
08:59, 23 травня 2011Транспорт/Звя'зок
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Влада Ісландії вирішила закрити головний міжнародний аеропорт країни Кефлавік у столиці Рейк`явік через виверження найактивнішого вулкана Грімсвотн.
Як повідомляє Газета.Ru, стовп білого диму від вулкана вже піднявся на висоту 20 кілометрів.
Востаннє Грімсвотн вивергався у 2004 році.
Виверження вулкана Ейяфьядлайокудль у квітні минулого року призвело до закриття повітряного простору частини Європи.
Тоді авіасполучення було паралізоване впродовж декількох днів. Аеропорти були заповнені десятками тисяч людей, які скупчилися в них за цей час в очікуванні дозволу на виліт.
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