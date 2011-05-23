Хмара попелу від ісландського вулкана може досягти Великої Британії

За даними ісландських метеорологів, висота хмари попелу, що її викидає вулкан Грімсвотн, знизилася з 20 до 10 км, проте якщо активність вулкана не спаде, дим може досягнути Великої Британії, передає Бі-Бі-Сі.

У зв`язку з виверженням вулкана в неділю був закритий головний міжнародний аеропорт Ісландії Кефлавік. У радіусі 220 кілометрів від вулкана введена зона заборони польотів.

Востаннє Грімсвотн вивергався в 2004 році.

Виверження вулкана Ейяф’ядлайокудль у квітні минулого року призвело до закриття повітряного простору частини Європи. Тоді авіасполучення було паралізоване впродовж декількох днів. Аеропорти були заповнені десятками тисяч людей, які скупчилися в них за цей час в очікуванні дозволу на виліт.