Залізниці за 4 міс. одержали 41 млн.грн. за перевезення пільговиків - 23% необхідної суми

Із січня по квітень 2011 р. залізницями України перевезено пасажирів пільгових категорій на суму 180,1 млн. грн., компенсація становила лише 41,4 млн. грн - 23% від необхідної суми. Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Зокрема, пільгових перевезень, замовником яких є обласні держадміністрації, виконано на суму 113,6 млн. грн. і недоодержано 79,5 млн. грн. компенсації (30%).

Студентів і учнів професійно-технічних навчальних закладів перевезено на суму 59,9 млн. грн., недоодержано 52,8 млн. грн. (11,9%).

Дітей віком від 6 до 14 років перевезено на суму 6,1 млн. грн., при цьому компенсація не одержана взагалі.

Згідно з повідомленням, найбільше коштів недоодержала Південно-Західна залізниця - 47,8 млн. грн., яка перевезла пільговиків на 57,4 млн. грн. При цьому 26,4 млн. грн. недоодержала Львівська, 21,463 млн. грн. - Південна, 18,9 млн. грн. - Придніпровська, 12,7 млн. грн. - Донецька і 11,5 млн. грн. - Одеська залізниці.

Довідка УНІАН. Згідно з чинним законодавством України залізниці безвідмовно надають пільговий проїзд 26 категоріям громадян: ветеранам війни і праці, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсіонерам за віком, студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації і учням професійно-технічних закладів, дітям віком від 6 до 14 років та іншим. Згідно із Законом України «Про залізничний транспорт», збитки від перевезень окремих категорій громадян на пільгових умовах мають компенсуватися за рахунок Державного або місцевого бюджетів залежно від того, яким органом влади ухвалено таке рішення.