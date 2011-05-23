З 29 травня час у дорозі поїзду Київ-Москва скорочується на 53 хвилини

З 29 травня 2011 року час у дорозі поїзда №1 Москва - Київ і поїзда №2 Київ - Москва скорочується на 53 хвилини.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомили у прес-службі ВАТ «Російські залізниці».

«Це стало можливим завдяки спільній роботі з Прикордонною і Митною службами Росії і України, в результаті якої був змінений порядок проведення прикордонного і митного огляду пасажирів, які прямують з Москви до Києва і з Києва до Москви», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 29 травня 2011 р. прикордонний і митний контроль пасажирів поїзда №1 Москва - Київ (з російської сторони) починатиметься за одну годину до відправлення (о 22.17) безпосередньо у вагонах поїзда на платформі Київського вокзалу при посадці і закінчуватиметься за 5 хвилин до відправлення поїзда о 23.17.

З 30 травня 2011 р. прикордонний і митний контроль пасажирів потягу поїзда №2 Київ - Москва (з російської сторони) починатиметься від ст. Лісове містечко (о 6.19) і триватиме до ст. Москва Київська (до 6.43).

ВАТ «Російські залізниці» звертає увагу на новий графік руху даних поїздів:

№ 01 Москва-Київ відправлятиметься з Москви з Київського вокзалу о 23.17 і прибуватиме до Києва о 06.59. № 02 відправлятиметься з Києва о 21.17 і прибуватиме до Москви о 06.43.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2010 року «Укрзалізниця», українські митники і прикордонники почали експеримент зі спрощеної процедури прикордонних формальностей, митного контролю в поїзді №1/2 «Київ-Москва». Експеримент полягає у тому, що всі прикордонні формальності проводяться на станції «Київ-Пасажирський», а не на прикордонному пункті контролю.