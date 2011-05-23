У Полтаві на автобус впала електроопора. Ніхто не постраждав

У Полтаві на автобус «Богдан» впала електроопора.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Полтавській області, це сталося 22 травня на зупинці «Фурманова» на вулиці Фрунзе.

У момент НП в салоні перебували 11 пасажирів, зокрема 4-річна дитина.

Стовп упав на дах над кріслом водія. Дах витримав удар. Ніхто не постраждав.

Як з`ясувалося, стовп упав після зриву контактних штанг тролейбуса, що проїжджав, – вони зачепилися за дроти і стара електроопора не витримала.